«Челси» может приобрести Осимхена за 70 миллионов евро + Лукаку

Лондонский «Челси» может приобрести у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «партенопеи» вряд ли отдадут нигерийца в аренду с правом выкупа. В настоящий момент обсуждается сделка, по условиям которой «Челси» придётся выложить 70 миллионов евро и отдать своего нападающего Ромелу Лукаку.

Напомним, Осимхен ранее был интересен «ПСЖ», но парижский клуб не намерен платить за футболиста отступные в размере 130 миллионов евро. Сам Виктор открыт к тому, чтобы продолжить карьеру в другом клубе.

25-летний Осимхен отметился 15 голами в последнем розыгрыше итальянской Серии А.