Энцо Фернандес вернулся к тренировкам в «Челси» после извинений за скандальную песню

Полузащитник Энцо Фернандес уже вернулся к тренировкам в «Челси». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Фернандес извинился перед остальными игроками за песню расистского характера, исполненную после победы сборной Аргентины на Кубке Америки.

Отмечается, что Фернандес пожертвует деньги для благотворительной организации, ведущей борьбу с дискриминацией.

Свою роль в урегулировании ситуации с Энцо Фернандесом сыграли Рис Джеймс и Аксель Дисаси.

Добавим, что в настоящий момент «Челси» в США готовится к старту сезона 2024/2025.