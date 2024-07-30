«Ливерпуль» может подписать полузащитника – названо имя

«Ливерпуль» изучает свои возможности на летнем трансферном рынке. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Жака Тальбо, мерсисайдский клуб определил кандидата на позицию «шестёрки». Так, на радаре «красных» оказался Йоэй Веерман из ПСВ.

Действующий контракт 25-летнего Веермана с ПСВ рассчитан ещё на два сезона – до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 40 миллионов евро.

Напомним, что на чемпионате Европы Йоэй Веерман расплакался после своей ранней замены в матче сборных Нидерландов и Австрии.