Стало известно, почему трансфер де Лигта в «Манчестер Юнайтед» задерживается

Эрик тен Хаг и Маттейс де Лигт могут воссоединиться – слухи давно связывают нидерландского защитника с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, трансфер 24-летнего футболиста из «Баварии» задерживается.

По данным немецкого Sky, задержка трансфера связана в том числе с травмой, которую получил защитник «Баварии» Хироки Ито. Сообщалось, что японец пропустит несколько месяцев, и это является проблемой для мюнхенцев. Теперь «Бавария» активизировалась в переговорах по Джонатану Та из «Байера». Очевидно, ситуация влияет и на будущее де Лигта – мюнхенцы не торопятся отпускать игрока, пока не подпишут защитника.

В то же время «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» ещё не согласовали сумму трансфера де Лигта – запрашиваемый ценник в 50 миллионов евро англичан не устраивает.

Де Лигт послал сигнал «Манчестер Юнайтед»