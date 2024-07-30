«Челси» и «Астон Вилла» вышли на связь с нападающим из Бундеслиги

Лондонский «Челси» и «Астон Вилла» сражаются за нападающего из немецкой Бундеслиги. Речь идёт о Максимилиане Байере, который защищает цвета «Хоффенхайма».

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «Челси» и «Астон Вилла» вышли на связь с футболистом с целью согласовать условия личного контракта. На форварда также претендует леверкузенский «Байер». Максимилиан хочет принять окончательное решение в ближайшие две недели.

21-летний Байер забил 16 голов в последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Футболист попал в заявку сборной Германии на Евро-2024, но отыграл на турнире всего 25 минут.