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«Челси» и «Астон Вилла» вышли на связь с нападающим из Бундеслиги

30 Июля 2024 • 13:05 Комментировать

Лондонский «Челси» и «Астон Вилла» сражаются за нападающего из немецкой Бундеслиги. Речь идёт о Максимилиане Байере, который защищает цвета «Хоффенхайма».

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «Челси» и «Астон Вилла» вышли на связь с футболистом с целью согласовать условия личного контракта. На форварда также претендует леверкузенский «Байер». Максимилиан хочет принять окончательное решение в ближайшие две недели.

21-летний Байер забил 16 голов в последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Футболист попал в заявку сборной Германии на Евро-2024, но отыграл на турнире всего 25 минут.

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