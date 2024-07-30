Ольмо интересен трём топ-клубам

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо вчера провёл встречу с руководством своего клуба. Если верить Mundo Deportivo, испанцу было сказано, что его отпустят в случае поступления предложения в размере 60 миллионов евро.

Сообщается, что в сделке заинтересована не только каталонская «Барселона». Шансы на приобретение 26-летнего чемпиона Европы также сохраняют «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария».

Ранее ряд источников утверждал о том, что приоритетным вариантом для Ольмо является возвращение в «Барселону». Напомним, полузащитник является воспитанником «сине-гранатовых».