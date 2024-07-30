Гвардиола рассказал, что думает о новом тренере «Барселоны»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к новому главному тренеру каталонской «Барселоны» Хансу-Дитеру Флику.
«Это исключительный специалист, я рассчитываю на лучшее. Под его руководством «Бавария» была доминирующей силой. Надеюсь, что у него все получится в «Барселоне». Ему понадобится терпение, чтобы добиться успеха. У «Барсы» все есть потенциал к росту», - передает слова испанского наставника AS.
59-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик занял пост главного тренера «Барселоны» этим летом. Трудовой договор тренера с каталонским грандом рассчитан до середины 2026-го.
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