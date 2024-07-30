Гвардиола высказался о нападающем «Барселоны» Левандовски

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о центральном нападающем каталонской «Барселоны» Роберте Левандовски.
«Левандовски – потрясающий футболист. Он был в моей команде, поэтому я отлично знаю, на что Роберт способен. В одном поединке за «Баварию» Левандовски оформил пента-трик за девять минут», - передает слова испанского специалиста AS.
В среду, 31 июля, «Манчестер Сити» и «Барселона» проведут товарищеский поединок.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Левандовски сыграл 35 матчей. Нападающий записал на свой счет 19 забитых мячей и восемь голевых передач.
Бан пользователя