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Гвардиола высказался о нападающем «Барселоны» Левандовски

30 Июля 2024 • 12:32 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о центральном нападающем каталонской «Барселоны» Роберте Левандовски.

«Левандовски – потрясающий футболист. Он был в моей команде, поэтому я отлично знаю, на что Роберт способен. В одном поединке за «Баварию» Левандовски оформил пента-трик за девять минут», - передает слова испанского специалиста AS.

В среду, 31 июля, «Манчестер Сити» и «Барселона» проведут товарищеский поединок.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Левандовски сыграл 35 матчей. Нападающий записал на свой счет 19 забитых мячей и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Роберт Левандовски ещё теги
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