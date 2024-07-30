Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о каталонской «Барселоне», против которой «горожане» проведут товарищескую встречу 31 июля.

«Для меня поединки с «Барселоной» всегда особенные. Это клуб всей моей жизни. Без разницы, что это лишь товарищеская встреча. Для меня всегда большая честь противостоять «сине-гранатовым», - передает слова испанского специалиста AS.

В бытность футболистом Гвардиола выступал за «Барселону» с 1992 по 2001 год. После завершения игровой карьеры Хосеп тренировал каталонский коллектив. Специалист занимал пост наставника «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год.