«Эвертон» нацелился на бывшего форварда «Челси»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в Английскую премьер-лигу. Журналист Джанлуиджи Лонгари сообщает, что футболистом активно интересуется «Эвертон».

Напомним, большую часть прошлого сезона Абрахам пропустил из-за травмы крестообразных связок колена. В новой кампании футболист вряд ли будет основным форвардом «Ромы», учитывая планы команды приобрести Артёма Довбика из «Жироны».

Абрахам ранее выступал в Англии за «Астон Виллу» и «Челси», который покинул летом 2022 года ради трансфера в «Рому». Тэмми в 2021 году выиграл с «пенсионерами» Лигу чемпионов под руководством Томаса Тухеля.