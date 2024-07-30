Гвардиола ответил на вопрос об уходе де Брёйне

«Я не общался с Кевином напрямую по этому вопросу. В клубе мне сообщили, что предложений не было. Чтобы кто-то ушел, сначала должно быть предложение по нему. Не знаю, что будет дальше, но я хочу, чтобы де Брёйне остался», - передает слова испанского специалиста City Xtra.