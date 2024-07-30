«Челси» может арендовать топ-форварда из Серии А с опцией выкупа

Лондонский «Челси» в ближайшее время может совершить громкий трансфер. Издание The Athletic сообщает, что «синие» обсуждают с «Наполи» обмен нападающими. Ромелу Лукаку должен отправиться в Неаполь к Антонио Конте, а Виктор Осимхен – на «Стэмфорд Бридж».

По информации от источника, «синие» готовы арендовать Осимхена с правом выкупа. «Наполи» очень заинтересован в трансфере Лукаку, поэтому руководство готово отдать в аренду Осимхена, который стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2022/23.

В прошлой кампании Лукаку выступал на правах аренды за «Рому», в составе которой отметился 13 голами в чемпионате Италии.