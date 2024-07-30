«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу полузащитника из АПЛ

Дортмундская «Боруссия» постепенно приближается к трансферу полузащитника из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «шмели» находятся на финальной стадии переговоров с «Брайтоном» по покупке Паскаля Гросса.

33-летний немец уже давно находится на радаре у дортмундской «Боруссии», но переговоры с «Брайтоном» долгое время не могли продвинуться с мертвой точки. Источник сообщает, что в настоящий момент стороны надеются закрыть сделку до конца недели.

Гросс в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 4 голами и 10 результативными передачами. Трансфер обойдётся «Боруссии» в сумму в районе 10 миллионов евро.