«Челси» готов продать Чилуэлла в это трансферное окно

Лондонский «Челси» готов продать левого защитника Бена Чилуэлла в это трансферное окно. По информации от The Athletic, фуллбек не входит в планы нового тренера Энцо Марески. Основным левым защитником команды должен быть Марк Кукурелья, который уверенно провёл Евро-2024 в составе сборной Испании.

Напомним, в последних трёх сезонах Чилуэлл пропустил большую часть матчей из-за различных травм. Это служит ещё одним аргументом для руководства «Челси» в пользу продажи футболиста.

Чилуэлл перебрался в «Челси» летом 2021 года из «Лестера» и в первом же сезоне выиграл с лондонским клубом Лигу чемпионов под руководством Томаса Тухеля.