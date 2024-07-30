«Атлетико» начал переговоры с «Челси» по трансферу полузащитника

Мадридский «Атлетико» обратился к лондонскому «Челси» с целью провернуть трансфер полузащитника Конора Галлахера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синие» оценивают своего воспитанника в 35-40 миллионов евро.

У Галлахера остаётся год по контракту с «Челси», поэтому руководство готово отпустить футболиста по скидке. Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне очень хотел бы видеть в своей команде полузащитника сборной Англии.

Ранее «Челси» не смог согласовать новый контракт с 24-летним Галлахером. Конор попал в заявку сборной Англии на чемпионат Европы, но главный тренер Гарет Саутгейт не выпускал полузащитника в основном составе.