Гвардиола высказался о возможном уходе Альвареса

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новость о том, что аргентинский форвард команды Хулиан Альварес может уйти из клуба.

«Я видел информацию, что Альварес думает о своем будущем. Хорошо, пусть думает. Потом он сообщит нам свое решение. Хулиан много играл в прошлом сезоне. Он хочет еще больше? Это нормальное желание футболиста», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 поединках, отметившись 19 голами и 13 результативными передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.