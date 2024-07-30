«Арсенал» нацелился на звезду «Баварии»

Атакующий полузащитник Лерой Сане может покинуть мюнхенскую «Баварию» и продолжить карьеру на туманном Альбионе. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports Germany.

Согласно данным источника, в подписании звездного вингера заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» планируют оформить переход 28-летнего футболиста в текущее трансферное окно. При этом сам Лерой не намерен покидать Мюнхен. Игрок связывает свое будущее с «Баварией».

В прошлом сезоне Сане принял участие в 42 поединках «Баварии» во всех турнирах. Полузащитник отметился десятью забитыми мячами и 13 результативными передачами.