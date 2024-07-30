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Альварес рассказал, чем недоволен в «Манчестер Сити»

30 Июля 2024 • 08:12 Комментировать

Аргентинский форвард Хулиан Альварес высказался насчет своего будущего в «Манчестер Сити».

«В минувшем сезоне я был одним из футболистов, сыгравших наибольшее количество минут за команду. Но мне не нравится быть вне основного состава в самых важных матчах. Я хочу делать свой вклад. Пока не буду торопиться с решением, подумаю, что будет лучше для меня», - передает слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне Альварес принял участие в 54 поединках. Аргентинец отметился 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 90 миллионов евро.

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