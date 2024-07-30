Альварес рассказал, чем недоволен в «Манчестер Сити»

«В минувшем сезоне я был одним из футболистов, сыгравших наибольшее количество минут за команду. Но мне не нравится быть вне основного состава в самых важных матчах. Я хочу делать свой вклад. Пока не буду торопиться с решением, подумаю, что будет лучше для меня», - передает слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.