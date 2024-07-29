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Сын Джибриля Сиссе подписал контракт с «Ливерпулем»

29 Июля 2024 • 23:13 Комментировать

Сын бывшего форварда «Ливерпуля» и «Кубани» Джибриля Сиссе Принс Коби Сиссе подписал свой первый контракт с «Ливерпулем». Молодой нападающий, которому всего лишь 16 лет, будет играть в новом футбольном сезоне за команду «Ливерпуля» не старше 18 лет.

Напомним, что «Ливерпуль» в 2004 году стал для тогда ещё молодого Джибриля Сиссе первым вызовом за пределами Франции. В составе мерсисайдского клуба воспитанник «Осера» провёл два года, стал обладателем Кубка Лиги чемпионов УЕФА в знаменитом стамбульском финале 2005 года. На протяжении карьеры успел поиграть за «Марсель», «Панатинаикос», краснодарскую «Кубань» и другие клубы мира.

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