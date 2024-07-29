Бывший форвард «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо в ближайшие несколько часов завершит свой переход в «Севилью». Такой новостью делится Marca. Переговоры между клубом и нападающим ведутся уже несколько дней и сейчас приближаются к своему положительному завершению.

Напомним, что нападающий достанется «Севилье» в случае успешного оформления сделки бесплатно. Этим летом нигериец покинул вернувшийся в АПЛ «Лестер Сити». «Севилья» же по итогу прошлого сезона финишировала в Примере на 14-м месте и не попала в еврокубки.

Ранее во взрослой карьере кроме «Манчестер Сити» и «Лестера» на взрослом уровне Келечи не выступал, это будет его первый клуб вне Англии.