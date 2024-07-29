Гаспар: «Калафьори 22 года, но он уже приносит качество и опыт»

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар прокомментировал свежий трансфер «канониров». Состав клуб пополнил итальянский защитник Рикардо Калафьори, перешедший из «Болоньи».

«Мы определили Рикардо как часть стратегии по подписанию игроков, которые соответствуют нашему профилю и укрепят команду, чтобы соревноваться на самом высоком уровне. Ему 22 года, но он уже приносит качество и опыт. Он быстро вырастет в игрока «Арсенала». Рикардо последовательно демонстрировал свои качества для своего клуба и страны. Он был одним из лучших игроков в Серии А в прошлом сезоне и показал отличные результаты за Италию на Евро этим летом. Микель [Артета] и наши тренеры рады начать работать с Рикардо», - цитирует Гаспара пресс-служба «Арсенала».

Ранее о Калафьори высказался главный тренер «Арсенала» Микель Артета. В новом клубе игрок сборной Италии взял себе 33-й номер.