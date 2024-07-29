Калафьори стал вторым самым дорогим приобретением в оборону в истории «Арсенала»

В понедельник, 29 июля лондонский «Арсенал» официально объявил о переходе защитника Рикардо Калафьори. Итальянец перебрался в Лондон из «Болоньи».

Как сообщает портал Transfermarkt, Калафьори стал вторым самым дорогим приобретением в истории «канониров», если речь идёт про игроков обороны. Дороже него «Арсенал» покупал только Бена Уайта из «Брайтона» перед сезоном-2021/22. Англичанин обошёлся команде Микеля Артеты в 58,5 млн евро. За Калафьори, по оценке Transfermarkt, «Арсенал» отдал 45 млн. На третьем месте рейтинга идёт Шкодран Мустафи, за него «Арсенал» некогда отдал 41 млн.

Калафьори получил 33-й номер в «Арсенале»