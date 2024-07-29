Калафьори получил 33-й номер в «Арсенале»

Новичок лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори будет выступать в составе «канониров» под 33-м номером на спине. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Итальянский защитник уже отправился в США, чтобы присоединиться к своим новым товарищам по команде в Филадельфии. Там «Арсенал» продолжает подготовку к сезону 2024/25.

Напомним, что о трансфере Рикардо из «Болоньи» «Арсенал» объявил вечером понедельника. По информации Transfermarkt, стороны подписали пятилетний контракт, а Калафьори обошёлся лондонскому топ-клубу в 45 млн евро.

Ранее переход прокомментировал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.