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Артета: «Прогресс Калафьори за последний год действительно впечатляет»

29 Июля 2024 • 20:25 Комментировать

В понедельник лондонский «Арсенал» официально объявил о переходе защитника «Болоньи» Рикардо Калафьори. Рулевой «канониров» Микель Артета высказался о приобретении.

«Рикардо — большая личность и характер, с особыми навыками, которые сделают нас сильнее, когда мы будем биться за главные трофеи. Он уже показал большой прогресс в последних сезонах, выступая за «Болонью» и сборную Италии, его прогресс и развитие за последний год были действительно впечатляющими. С нетерпением ждём возможности поработать с Рикардо, интегрировать его в команду», - говорит Артета пресс-службе «Арсенала».

Последний сезон Калафьори выступал за «Болонью», при нём клуб впервые за десятки лет вышел в Лигу чемпионов. Также защитник сыграл в трёх матчах группового этапа на Евро-2024.

«Арсенал» объявил о переходе Калафьори

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Рикардо Калафьори ещё теги
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