Калафьори – о переходе в «Арсенал»: «Это было моей подростковой мечтой»

Новичок лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори прокомментировал свой переход из «Болоньи» в стан «канониров».
«Это потрясающее чувство. Я не могу дождаться момента, чтобы начать тренироваться с командой и играть для болельщиков. На самом деле это было моей мечтой с возраста 12 или 13 лет, потому что я вижу уровень АПЛ и лучших, на мой взгляд, игроков мира, играющих здесь. Играть здесь - мечта, и не только для меня, но и для всех футболистов», - говорит защитник пресс-службе «канониров».
Напомним, в понедельник «Арсенал» официально объявил о трансфере Калафьори. Согласно Transfermarkt, усиление обороны обошлось «канонирам» в 45 млн евро.
«Я думаю, что это лучший проект для меня на ближайшие несколько лет, и я думаю, что я улучшусь как игрок здесь», - добавил Калафьори.
бабло просто за него выложили и купили, вот он сразу и стал "болеть с детства" за Арс.....купил бы МЮ - он бы восхищался Рой Кином, Сколзом и тд, и с "детства носил бы красную футболку".......