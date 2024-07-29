Калафьори – о переходе в «Арсенал»: «Это было моей подростковой мечтой»

Новичок лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори прокомментировал свой переход из «Болоньи» в стан «канониров».

«Это потрясающее чувство. Я не могу дождаться момента, чтобы начать тренироваться с командой и играть для болельщиков. На самом деле это было моей мечтой с возраста 12 или 13 лет, потому что я вижу уровень АПЛ и лучших, на мой взгляд, игроков мира, играющих здесь. Играть здесь - мечта, и не только для меня, но и для всех футболистов», - говорит защитник пресс-службе «канониров».

Напомним, в понедельник «Арсенал» официально объявил о трансфере Калафьори. Согласно Transfermarkt, усиление обороны обошлось «канонирам» в 45 млн евро.

«Я думаю, что это лучший проект для меня на ближайшие несколько лет, и я думаю, что я улучшусь как игрок здесь», - добавил Калафьори.

«Арсенал» объявил о переходе Калафьори