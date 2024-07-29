Лондонские «Арсенал» и «Фулхэм» достигли принципиального соглашения по трансферу Эмила Смит-Роу.

По информации Sky Sports, сумма трансфера составит 27 млн фунтов + 7 млн в качестве бонусов. По текущему курсу – 32 и 8,3 млн евро. Этот трансфер будет рекордным по своей стоимости для «дачников».

В минувшем сезоне Смит-Роу провёл всего лишь 13 матчей за «Арсенал» в рамках АПЛ. В них он оформил одну голевую передачу. Отметим, что и в прошлом сезоне англичанин играл довольно редко – 12 выходов на поле в сезоне АПЛ-2022/23. Периодически игрок сильно страдал от травм, а также проигрывал конкуренцию.