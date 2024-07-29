Лондонский «Арсенал» объявил о долгожданном трансфере итальянского защитника Рикардо Калафьори. Стороны подписали долгосрочное соглашение.

По информации портала Transfermarkt, 22-летний итальянец обошёлся «канонирам» в 45 млн евро. Контракт Калафьори с «Арсеналом» рассчитан на пять лет.

Напомним, что Рикардо переехал в Лондон из Болоньи, где играл за местный одноимённый клуб. Неплохо проявил себя на Евро-2024, отыграв все три матча группового этапа. Игру плей-офф против сборной Швейцарии Калафьори пропустил из-за дисквалификаций.

Цвета «Болоньи» Калафьори защищал на протяжении последнего сезона. В нём клуб вышел в Лигу чемпионов, заняв четвёртое место Серии А. Азам футбола Рикардо обучался в академии «Ромы», затем до «Болоньи» выступал за «Дженоа» (в аренде) и «Базель».