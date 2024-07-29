FIFPro привела крик души Холанна

Футболисты регулярно жалуются на перебор с количеством матчей. Последним таким игроком стал Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Его цитату привела Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), которая пытается защитить игроков от перегрузок.

«Мы все видели на Евро, а также в целом, насколько люди устали. Вы могли видеть уровень. Вы также могли видеть по лицам людей то, насколько они устали от футбола», - сказал Холанн. «Трудно быть резким, если ты проводишь больше 70 матчей за сезон», - добавил норвежец.

Как тут не отметить, что в следующем сезоне Лига чемпионов пройдёт в расширенном формате. А следующим летом планируется провести чемпионат мира с 32 клубами.

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