«Жирона» официально объявила о переходе Брайана Хиля из «Тоттенхэма». Футболист будет выступать за каталонский клуб в рамках арендного соглашения, рассчитанного до конца текущего сезона.

Хилю 23 года, его контракт со «шпорами» действует ещё два года. В лондонском клубе он оказался летом 2021 года, с тех пор два раза до аренды в «Жирону» Хиля брали в аренду испанские клубы – «Валенсия» и «Севилья».

Transfermarkt оценивает левого вингера в 14 млн евро. Также Хиль может выступать на позиции правого вингера и даже центрального нападающего.

«Жирона» стала третьей в минувшем сезоне Примеры и сыграет в Лиге чемпионов.