Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хиль стал игроком «Жироны» официально

29 Июля 2024 • 18:29 Комментировать

«Жирона» официально объявила о переходе Брайана Хиля из «Тоттенхэма». Футболист будет выступать за каталонский клуб в рамках арендного соглашения, рассчитанного до конца текущего сезона.

Хилю 23 года, его контракт со «шпорами» действует ещё два года. В лондонском клубе он оказался летом 2021 года, с тех пор два раза до аренды в «Жирону» Хиля брали в аренду испанские клубы – «Валенсия» и «Севилья».

Transfermarkt оценивает левого вингера в 14 млн евро. Также Хиль может выступать на позиции правого вингера и даже центрального нападающего.

«Жирона» стала третьей в минувшем сезоне Примеры и сыграет в Лиге чемпионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Жирона Брайан Хиль трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ольмо готов перейти только в один клуб Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Эндрик повторил действие Роналду и Мбаппе на презентации в «Реале» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Холанн выбрал будущее в Испании, Зидан возглавит гранд в Испании, а Мбаппе всех шокировал всё в той же Испании – в главных слухах недели «Манчестер Юнайтед» выбирает из двух полузащитников «Реала» «Ливерпуль» нашёл замену Салаху Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Ольмо готов перейти только в один клуб Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Крысы бегут первыми»: Реакция болельщиков «Спартака» на отстранение Соболева
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» объявил о переходе Калафьори официально
18:36 · Англия. Премьер-лига
FIFPro привела крик души Холанна 1
18:29 · Англия. Премьер-лига
Хиль стал игроком «Жироны» официально
17:30 · Англия. Премьер-лига
Агент Кьезы вылетел на переговоры с двумя клубами
17:24 · Англия. Премьер-лига
Эриксен дал комментарий о своём будущем
16:38 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт послал сигнал «Манчестер Юнайтед»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи согласовал с «Манчестер Юнайтед» контракт по схеме «5+1»
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» готов совершить громкий обмен форвардами
15:29 · Англия. Премьер-лига
Сезон не наступил, а Гвардиола уже жалуется
15:09 · Англия. Премьер-лига
Ровно 40 лет назад Гвардиола оказался в «Барселоне» - клуб показал давнее фото 1 фото
14:09 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» представил гостевую форму
13:29 · Англия. Премьер-лига
Фелиш – приоритет «Астон Виллы», но игрок хочет в другой клуб слухи
13:02 · Англия. Премьер-лига
«Олд Траффорд» могут снести 2
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» предложил контракт победителю Лиги чемпионов
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить испанского полузащитника за 60 млн евро
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» близок к трансферу одноклубника Месси
07:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может покинуть полузащитник - известно имя
07:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» покупает вратаря почти за 25 миллионов евро
07:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал поражение от «Милана»
03:22 · Англия. Премьер-лига
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 1
03:11 · Англия. Премьер-лига
Бобб: «С Холанном очень легко играть»
02:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Эриксена – интерес проявляют два клуба слухи
02:45 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» договорился со звездой «Манчестер Юнайтед» слухи
01:57 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в каком случае «Манчестер Юнайтед» может вернуть Амрабата
00:16 · Англия. Премьер-лига
На Антони появился новый претендент – «Манчестер Юнайтед» готов к продаже слухи
Все новости
Рекомендуем