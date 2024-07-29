Агент Кьезы вылетел на переговоры с двумя клубами

Вингер Федерико Кьеза не входит в планы нового главного тренера «Ювентуса» Тьяго Мотты. Очевидно, 26-летний футболист покинет туринский клуб этим летом, и он может оказаться в Английской премьер-лиге.

Как сообщает Corriere dello Sport, Фали Рамадани, агент Федерико Кьезы, отправился в Лондон на переговоры с двумя клубами. В ближайшее время агент пообщается с представителями «Челси» и «Тоттенхэма». Обе лондонские команды держат Кьезу на своём радаре.

Действующий контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.