Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен дал комментарий о своём будущем на фоне слухов о возможном возвращении в нидерландский «Аякс».

«У меня остался год по контракту, так что я игрок «Манчестер Юнайтед». Мне не говорили о необходимости уйти, как и не говорили о продлении контракта. Так что у меня остался год, и я чувствую себя хорошо. Моей семье здесь, в Манчестере, тоже комфортно. «Юнайтед» - отличный клуб», - цитирует Эриксена портал Goal.

Всего за «Манчестер Юнайтед» 32-летний Эриксен провёл 72 официальных матча, в которых забил три гола и отдал 13 голевых передач на партнёров.