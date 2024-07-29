Де Лигт послал сигнал «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт в последние дни послал «Манчестер Юнайтед» сигнал. Нидерландский футболист сообщил, что всё ещё ожидает летнего перехода в стан «красных дьяволов». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на инсайдера Фабрицио Романо, соглашение об условиях контракта между де Лигтом и «Манчестер Юнайтед» всё ещё действует. Очевидно, теперь важно, чтобы между собой договорились клубы.

В «Манчестер Юнайтед» 24-летний Маттейс де Лигт может воссоединиться с Эриком тен Хагом – ранее они работали в «Аяксе».

Первый матч сезона 2024/2025 «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.