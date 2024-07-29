«Наполи» готов совершить громкий обмен форвардами

«Наполи» ищет решение по ситуации в линии нападения. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клуб Серии А хочет как можно скорее заполучить Ромелу Лукаку из «Челси».

Отмечается, что «Наполи» готов обсуждению возможного громкого обмена с «Челси», в рамках которого 31-летний Лукаку отправится в Неаполь, а 25-летний Осимхен – в Лондон.

При этом источник указывает на то, что Осимхен ранее сказал «да» «ПСЖ», но клубы пока ещё не договаривались.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Осимхена в 100 миллионов евро, а Лукаку – в 30 миллионов евро. Вероятно, при обмене клубу из Лондона придётся доплачивать деньги.