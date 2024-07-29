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Сезон не наступил, а Гвардиола уже жалуется

29 Июля 2024 • 15:29 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на календарь ещё до наступления сезона. Дело в том, что ряд игроков «горожан» пропустят стартовые матчи нового сезона, ведь им нужен отдых после выступления на чемпионате Европы.

«Игроки опоздают. Не только на матч Суперкубка против «Манчестер Юнайтед», но и на матчи против «Челси» и «Ипсвича». Речь о том, чтобы не потерять много очков, постараться конкурировать. У нас не будет всех игроков, ведь им нужен отдых.

Если большие боссы и институты в лице ФИФА, УЕФА и АПЛ не думают об игроках, то подумать должны мы, тренеры. Иначе игроки умрут. Матчей слишком много. Им нужно отдохнуть три-четыре недели», - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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