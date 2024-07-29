Ровно 40 лет назад, 29 июля 1984 года, Хосеп Гвардиола присоединился к молодёжной команде «Барселоны». Об этом рассказывает пресс-служба каталонского клуба. «Сине-гранатовые» даже показали давнее фото 13-летнего Гвардиолы в клубной форме. Можно заметить, что в то время Хосеп имел густые чёрные волосы.

В настоящий момент Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити». За восемь сезонов у руля английского клуба Гвардиола выиграл множество трофеев, в частности шесть титулов Английской премьер-лиги и один трофей Лиги чемпионов. Прямо сейчас Гвардиола готовит «горожан» к сезону 2024/2025.

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Гвардиола дал ответ по своему будущему