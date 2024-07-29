Лондонский «Челси» представил гостевую форму на предстоящий сезон, речь идёт о футболках с доминированием белого цвета, но с вкраплениями синего и оранжевого. При этом, как водится, профессиональные футболки будут отличаться от тех, которые будут предлагаться на продажу. Цена профессиональной футболки - 150 евро, обычные же будут продаваться примерно по сто. Детские версии будут продаваться дешевле - по 80 евро.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Челси» предстоит сыграть с действующим чемпионом страны - «Манчестер Сити».