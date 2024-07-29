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​«Челси» представил гостевую форму

29 Июля 2024 • 14:09 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Лондонский «Челси» представил гостевую форму на предстоящий сезон, речь идёт о футболках с доминированием белого цвета, но с вкраплениями синего и оранжевого. При этом, как водится, профессиональные футболки будут отличаться от тех, которые будут предлагаться на продажу. Цена профессиональной футболки - 150 евро, обычные же будут продаваться примерно по сто. Детские версии будут продаваться дешевле - по 80 евро.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Челси» предстоит сыграть с действующим чемпионом страны - «Манчестер Сити».


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Челси

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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