Нападающий Жоау Фелиш вряд ли останется в «Атлетико» по итогам летнего трансферного окна. При этом пока непонятно, где продолжит карьеру португалец. Видеть Фелиша в своей команде очень хочет Унаи Эмери, который готовит «Астон Виллу» к сезону с Лигой чемпионов. Бирмингемцы рассматривают Жоау как приоритетного кандидата.

При этом, как сообщает TodoFichajes, Фелиш предпочитает вернуться в «Барселону», где в прошлом сезоне он играл на правах аренды. Агент Жорже Мендеш активно работает над трансфером Жоау в каталонский клуб, но ситуация непростая, ведь «сине-гранатовые» предпочитают других игроков.