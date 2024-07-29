«Олд Траффорд» могут снести

«Манчестер Юнайтед» хочет иметь современный стадион. «Олд Траффорд», знаменитая арена «красных дьяволов», устарел, и в социальных сетях регулярно публикуются кадры с проблемами в виде отваливающихся фрагментов крыши и так далее.

Владелец «МЮ» Джим Рэтклифф сформировал рабочую группу для оценки ситуации. Есть два варианта – реконструкция «Олд Траффорд» или строительство нового стадиона после сноса нынешнего. Рабочая группа собиралась уже несколько раз, и пока выигрывает второй вариант. Дело в том, что реконструкция займёт больше времени, хоть и обойдётся дешевле. Но окончательное решение пока не принято, сообщает BBC.

На новый стадион «Манчестер Юнайтед» может потратить около 2 миллиардов фунтов.