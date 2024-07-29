«Наполи» предложил контракт победителю Лиги чемпионов

Итальянский «Наполи» хочет пополнить свои ряды полузащитником, который в 2021 году стал обладателем Лиги чемпионов в составе лондонского «Челси». Речь идёт о Билли Гилморе, который ныне выступает за «Брайтон».

По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский клуб уже предложил шотландцу контракт до 2029 года. При этом «Наполи» продолжает вести переговоры с «Брайтоном» с целью поскорее согласовать сумму компенсации и закрыть сделку.

Гилмор выступает за «Брайтон» с лета 2022 года, когда перешёл из «Челси». В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник отметился одной результативной передачей в 30 матчах.