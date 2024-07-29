«Манчестер Юнайтед» может купить испанского полузащитника за 60 млн евро

Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может продолжить карьеру на туманном Альбионе. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании 25-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В контракте футболиста есть опция выкупа за 60 миллионов евро. Руководство «красных дьяволов» хочет воспользоваться этим пунктом. Самому Субименди манкунианцы предлагают долгосрочный трудовой договор на пять лет.

Мартин выступает за «Реал Сосьедад» с сентября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2026/2027.