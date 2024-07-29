«Брайтон» близок к трансферу одноклубника Месси

Английский «Брайтон» близок к трансферу полузащитника «Интера» Майами Диего Гомеса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парагвайских хавбек скоро должен стать игроком «чаек».

По сведениям источника, «Брайтон» предложил за Гомеса в районе 12 миллионов евро компенсации, а «Интер» Майами согласился на условия английского клуба. Ожидается, что официально о сделке объявят до конца этой недели.

21-летний Диего Гомес успел провести два сезона в МЛС в составе «Интер» Майами после перехода из «Либертада». В последнем розыгрыше американского чемпионата парагваец отметился тремя голами и двумя результативными передачами.