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«Манчестер Сити» может покинуть полузащитник - известно имя

29 Июля 2024 • 07:48 Комментировать

Полузащитник Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Football Insider.

Согласно данным источника, в услугах 28-летнего опорника заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Клуб сделал предложение «горожанам» об аренде футболиста на следующий сезон. Сам Филлипс не против сменить команду для получения стабильной игровой практики.

В прошлом сезоне Кэлвин поиграл за лондонский «Вест Хэм» в аренде. В общей сложности полузащитник провел 20 матчей в минувшей игровой кампании и отметился забитым мячом. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Манчестер Сити Астон Вилла Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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