«Челси» покупает вратаря почти за 25 миллионов евро

Голкипер испанского «Вильярреала» Филип Йоргенсен близок к переезду в Английскую премьер-лигу. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует источник, 22-летнего датского вратаря намерен приобрести лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» готово выделить на подписание Йоргенсена 24,5 миллиона евро. Самому футболисту будет предложено долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на семь лет.

Датчанин является футболистом «Вильярреала» с лета 2015 года. В прошлом сезоне Йоргенсен провел 37 поединков за испанский коллектив, в которых пропустил 64 мяча. В шести играх он отстоял на ноль.