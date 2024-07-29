Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» покупает вратаря почти за 25 миллионов евро

29 Июля 2024 • 07:42 Комментировать

Голкипер испанского «Вильярреала» Филип Йоргенсен близок к переезду в Английскую премьер-лигу. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует источник, 22-летнего датского вратаря намерен приобрести лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» готово выделить на подписание Йоргенсена 24,5 миллиона евро. Самому футболисту будет предложено долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на семь лет.

Датчанин является футболистом «Вильярреала» с лета 2015 года. В прошлом сезоне Йоргенсен провел 37 поединков за испанский коллектив, в которых пропустил 64 мяча. В шести играх он отстоял на ноль.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал трансферы футбола - лето 2024 Филип Йоргенсен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Ольмо готов перейти только в один клуб «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье В «Барселоне» выбирают нового капитана - назван главный претендент Холанн выбрал будущее в Испании, Зидан возглавит гранд в Испании, а Мбаппе всех шокировал всё в той же Испании – в главных слухах недели Эндрик повторил действие Роналду и Мбаппе на презентации в «Реале»
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Ольмо готов перейти только в один клуб Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
07:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может покинуть полузащитник - известно имя
07:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» покупает вратаря почти за 25 миллионов евро
07:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал поражение от «Милана»
03:22 · Англия. Премьер-лига
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году
03:11 · Англия. Премьер-лига
Бобб: «С Холанном очень легко играть»
02:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Эриксена – интерес проявляют два клуба слухи
02:45 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» договорился со звездой «Манчестер Юнайтед» слухи
01:57 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в каком случае «Манчестер Юнайтед» может вернуть Амрабата
00:16 · Англия. Премьер-лига
На Антони появился новый претендент – «Манчестер Юнайтед» готов к продаже слухи
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» пытался переманить полузащитника «Ливерпуля»
28 Июля
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен усилить ещё две позиции в летнее трансферное окно
23:28 · Англия. Премьер-лига
Калафьори станет самым дорогим итальянским защитником в истории
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к подписанию игрока «Тоттенхэма»
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может сорвать трансфер Фофана в «Милан» слухи
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решит судьбу Санчо в ближайшее время – игрок интересен топ-клубу
21:23 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» готовы к жизни без Канселу – клуб не видит в этом проблемы
20:31 · Англия. Премьер-лига
В Англии шутят, что осенью Лэмпард сменит Мареску в «Челси»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал новый трансфер
16:52 · Англия. Премьер-лига
У Серхи Роберто есть пять вариантов – названы клубы 1
15:41 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» выразил недовольство действиями новых владельцев 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг переживает из-за новичка «Манчестер Юнайтед» Йоро
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» хотят купить звезду «Манчестер Сити» с ценником в 90 млн евро
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ведёт переговоры по игроку сборной Испании
14:54 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил прогресс Жезуса
14:33 · Англия. Премьер-лига
Странная техника: Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана показывал соперникам, куда бить пенальти
Все новости
Рекомендуем