Гвардиола прокомментировал поражение от «Милана»

«Команда сыграла лучше, чем в предыдущем матче с «Селтиком». Кто-то из футболистов сделал шаг вперед. В целом все было неплохо, мы показали хорошую игру против участника Лиги чемпионов. Команда прошла очередное испытание и теперь отправляется на матч с «Барселоной», - передает слова испанца пресс-служба клуба.