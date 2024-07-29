Гвардиола прокомментировал поражение от «Милана»

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Милана» в товарищеском матче со счетом 2:3. Об этом поединке высказался главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
«Команда сыграла лучше, чем в предыдущем матче с «Селтиком». Кто-то из футболистов сделал шаг вперед. В целом все было неплохо, мы показали хорошую игру против участника Лиги чемпионов. Команда прошла очередное испытание и теперь отправляется на матч с «Барселоной», - передает слова испанца пресс-служба клуба.
Напомним, что 10 августа «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии. Поединок пройдет на «Уэмбли».
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