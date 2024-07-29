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«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году

29 Июля 2024 • 03:22 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Мадридский «Реал» запланировал два громких подписания на следующее лето.

«Сливочные» собираются усилить оба фланга обороны – для решения этой задачи будут приглашены Альфонсо Дэвис («Бавария») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»). По информации журналиста Маттео Моретто, гранд Ла Лиги намерен подписать обоих футболистов в качестве свободных агентов летом следующего года. Для этого потребуется убедить канадца и англичанина не продлевать их истекающие контракты с нынешними клубами.

Трансферная стоимость 23-летнего Дэвиса, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 50 млн евро. 25-летний Александер-Арнольд оценивается в 70 млн евро.

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Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Трент Александер-Арнольд Альфонсо Дэвис ещё теги

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