«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году

Мадридский «Реал» запланировал два громких подписания на следующее лето.

«Сливочные» собираются усилить оба фланга обороны – для решения этой задачи будут приглашены Альфонсо Дэвис («Бавария») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»). По информации журналиста Маттео Моретто, гранд Ла Лиги намерен подписать обоих футболистов в качестве свободных агентов летом следующего года. Для этого потребуется убедить канадца и англичанина не продлевать их истекающие контракты с нынешними клубами.

Трансферная стоимость 23-летнего Дэвиса, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 50 млн евро. 25-летний Александер-Арнольд оценивается в 70 млн евро.