Бобб: «С Холанном очень легко играть»

Вингер «Манчестер Сити» Оскар Бобб поделился впечатлениями от игры с нападающим Эрлингом Холанном.

21-летний футболист успел отметиться тремя результативными передачами в двух предсезонных матчах «горожан» против «Селтика» и «Милана» – в двух случаях норвежец ассистировал своему соотечественнику Холанну.

«Я просто пытаюсь увидеть, где находится Эрлинг, и отдать ему пас. Если я сделаю всё правильно, он обязательно забьёт. С ним очень легко играть, так легко понять, что он делает и чего хочет. Он один из лучших в мире, не так ли?» – приводит журналист Фред Кальдейра слова Оскара Бобба.

31 июля «Манчестер Сити» проведёт товарищескую встречу с «Барселоной».