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«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Эриксена – интерес проявляют два клуба слухи

29 Июля 2024 • 02:56 Комментировать
Антверпен
...
Андерлехт
04.08 14:30

«Манчестер Юнайтед» готов продать Кристиана Эриксена в текущее трансферное окно.

Датчанин может уйти свободным агентом следующим летом, когда истечёт его контракт, поэтому клуб всерьёз рассматривает возможность расставания с 32-летним игроком уже в предстоящем месяце. По сведениям CaughtOffside, «красные дьяволы» готовы продать Эриксена всего за 5 млн евро. В подписании полузащитника заинтересованы бельгийский «Андерлехт» и нидерландский «Аякс».

Кристиан Эриксен перебрался в «Манчестер Юнайтед» два года назад. На его счету три забитых гола и 13 результативных передач в 72 поединках за манкунианцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Андерлехт Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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