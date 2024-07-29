«Манчестер Юнайтед» готов продать Кристиана Эриксена в текущее трансферное окно.

Датчанин может уйти свободным агентом следующим летом, когда истечёт его контракт, поэтому клуб всерьёз рассматривает возможность расставания с 32-летним игроком уже в предстоящем месяце. По сведениям CaughtOffside, «красные дьяволы» готовы продать Эриксена всего за 5 млн евро. В подписании полузащитника заинтересованы бельгийский «Андерлехт» и нидерландский «Аякс».

Кристиан Эриксен перебрался в «Манчестер Юнайтед» два года назад. На его счету три забитых гола и 13 результативных передач в 72 поединках за манкунианцев.