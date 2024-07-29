«ПСЖ» договорился со звездой «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо готов перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Французский клуб достиг принципиальной договорённости с 24-летним игроком, однако в настоящий момент отдаёт предпочтение другим кандидатурам на рынке, сообщает Sports Zone. «Манчестер Юнайтед» готов продать англичанина за 60 млн евро.

В списке интересов «ПСЖ» также значатся Хвича Кварацхелия («Наполи»), Рафаэл Леау («Милан») и Дезире Дуэ («Ренн»).

Джедон Санчо вернулся в «Манчестер Юнайтед» после полугодичной аренды в дортмундской «Боруссии». Футболист уладил конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом, поэтому принимает участие в предсезонных матчах команды.