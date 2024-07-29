Стало известно, в каком случае «Манчестер Юнайтед» может вернуть Амрабата

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант с повторным подписанием полузащитника Софьяна Амрабата.

Марокканец принадлежит итальянской «Фиорентине», но хотел бы сменить клубную прописку. 27-летний хавбек заинтересован в возвращении в «Манчестер Юнайтед», и такой сценарий может осуществиться, если «красные дьяволы» не договорятся с «ПСЖ» по трансферу Мануэля Угарте, докладывает журналист Сэмуэл Лакхёрст. Кроме того, манкунианцы рассматривают кандидатуры Адриена Рабио (свободный агент) и Мартина Субименди («Реал Сосьедад»).

Софьян Амрабат выступал за «Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне на правах аренды. Он провёл за команду Эрика тен Хага 30 матчей, не отметившись результативными действиями.