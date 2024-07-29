Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На Антони появился новый претендент – «Манчестер Юнайтед» готов к продаже слухи

29 Июля 2024 • 00:16 Комментировать
Галатасарай
...
Бешикташ
03.08 20:45

У вингера «Манчестер Юнайтед» Антони появился новый вариант продолжения карьеры.

Бразилец не лучшим образом провёл два стартовых сезона в Англии после перехода из «Аякса», поэтому в прессе постоянно ведутся разговоры о возможной продаже игрока. Согласно сведениям журналиста Эртана Сюзгюна, на Антони нацелился турецкий «Бешикташ». В «Манчестер Юнайтед» готовы продать 24-летнего футболиста, однако тот уходить не планирует.

На счету Антони 11 забитых мячей и пять результативных передач в 82 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах. Стоимость вингера оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Манчестер Юнайтед Антони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

28 Июля
23:12
Кьеза отказал европейскому клубу
21:54
Капитан «Милана» отклонил выгодное предложение от другого клуба
24 Июля
05:49
На защитника «Барселоны» Ленгле появился новый претендент 1
19 Июля
00:30
«Галатасарай» продолжает попытки переманить игрока «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ БЕШИКТАШ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован Ольмо готов перейти только в один клуб «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Ольмо готов перейти только в один клуб Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
00:16 · Англия. Премьер-лига
На Антони появился новый претендент – «Манчестер Юнайтед» готов к продаже слухи
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» пытался переманить полузащитника «Ливерпуля»
28 Июля
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен усилить ещё две позиции в летнее трансферное окно
23:28 · Англия. Премьер-лига
Калафьори станет самым дорогим итальянским защитником в истории
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к подписанию игрока «Тоттенхэма»
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может сорвать трансфер Фофана в «Милан» слухи
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решит судьбу Санчо в ближайшее время – игрок интересен топ-клубу
21:23 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» готовы к жизни без Канселу – клуб не видит в этом проблемы
20:31 · Англия. Премьер-лига
В Англии шутят, что осенью Лэмпард сменит Мареску в «Челси»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал новый трансфер
16:52 · Англия. Премьер-лига
У Серхи Роберто есть пять вариантов – названы клубы 1
15:41 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» выразил недовольство действиями новых владельцев 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг переживает из-за новичка «Манчестер Юнайтед» Йоро
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» хотят купить звезду «Манчестер Сити» с ценником в 90 млн евро
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ведёт переговоры по игроку сборной Испании
14:54 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил прогресс Жезуса
14:33 · Англия. Премьер-лига
Странная техника: Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана показывал соперникам, куда бить пенальти
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Интер» договорился с Дюмфрисом, но «Манчестер Юнайтед» не сдаётся
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Обвиняйте меня»: Гвардиола поспорил с болельщиком
13:04 · Англия. Премьер-лига
Холанн сделал подарок Ибрагимовичу фото
11:53 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» назвал футболиста, который может заменить Салаха
11:46 · Англия. Премьер-лига
Галлас: «Футбол «Арсенала» шагнул дальше, чем может предложить Зинченко» 1
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Энцо Фернандесу
11:24 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт может стать экспертом после проигранного Евро 1
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от футболиста «Реала»
Все новости
Рекомендуем