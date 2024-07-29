У вингера «Манчестер Юнайтед» Антони появился новый вариант продолжения карьеры.

Бразилец не лучшим образом провёл два стартовых сезона в Англии после перехода из «Аякса», поэтому в прессе постоянно ведутся разговоры о возможной продаже игрока. Согласно сведениям журналиста Эртана Сюзгюна, на Антони нацелился турецкий «Бешикташ». В «Манчестер Юнайтед» готовы продать 24-летнего футболиста, однако тот уходить не планирует.

На счету Антони 11 забитых мячей и пять результативных передач в 82 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах. Стоимость вингера оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.